Brexit - Le Parlement votera le Brexit avant Noël, annonce Boris Johnson

Les députés britanniques voteront avant Noël l'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, a annoncé samedi le Premier ministre conservateur Boris Johnson, qui vient de remporter les élections.

"Nous allons accomplir le Brexit", a lancé le Premier ministre à des supporters à Sedgefield au nord-est de l'Angleterre, où les conservateurs ont réalisé une percée historique lors des élections de jeudi dernier. "Quel genre d'accord (du Brexit) avons-nous?", a-t-il demandé à la foule. "Prêt au four", lui ont répondu ses partisans dans la circonscription détenue à l'époque par le Premier ministre travailliste Tony Blair. "Nous avons un soutien à 100% (pour l'accord des députés conservateurs)", a affirmé Boris Johnson. "Nous pouvons certainement le faire avant Noël." L'adoption de l'accord, qui permet au Royaume-Uni de quitter l'Union européenne le 31 janvier, devrait être une formalité après la victoire massive des conservateurs aux élections. Le scrutin avait justement été convoqué pour sortir de l'impasse parlementaire du Brexit. Samedi, le Premier ministre a promis de construire "un gouvernement conservateur d'union, un gouvernement du peuple" qui augmentera le financement des services de soins de santé, de la police et des infrastructures. L'élection de jeudi a "changé le futur de notre pays", a encore lancé BoJo. Les conservateurs ont remporté 365 sièges sur les 650 que contient le parlement, avec 43,6% des suffrages dans la poche. Le parti travailliste a perdu 59 sièges, ne gardant plus que 203 députés. Les libéraux-démocrates, contre le Brexit, ont aussi perdu du terrain. Les dirigeants du Labour Jeremy Corbyn et des Liberal Democrat Jo Swinson ont tous deux annoncé qu'ils prévoyaient de démissionner.