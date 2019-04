Brexit - Le parlement wallon se prépare à un Brexit sans accord

(Belga) Le parlement wallon a adopté à l'unanimité, mercredi soir, un projet de décret relatif aux mesures temporaires qui devraient être prises dans l'éventualité d'un retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord. Ce texte n'entrera en vigueur qu'en cas de Brexit dur, a précisé au cours des débats le ministre-président wallon, Willy Borsus.

Sans accord, le Royaume-Uni deviendrait un "pays tiers" et les citoyens du Royaume-Uni se verraient d'un jour à l'autre confrontés à une modification du régime qui leur est applicable en vertu des différentes réglementations wallonnes, ce qui pourrait soulever de multiples problèmes pour les Britanniques résidant au sud du pays mais aussi pour les entreprises et les citoyens wallons. Face à cette éventualité, la Wallonie va mettre en place un régime temporaire, reposant sur la réciprocité, "en harmonie avec les mesures transitoires convenues tant au niveau européen que par le gouvernement fédéral et les autres entités fédérées", a précisé Willy Borsus. La Région a également prévu le lancement d'un site internet afin de répondre, notamment, aux questions des entreprises. Selon une récente étude de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS), un Brexit dur menacerait un peu plus de 5.000 postes en Wallonie et 21.000 en Flandre. (Belga)