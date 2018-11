Brexit - Le projet d'accord satisfait les objectifs de l'Irlande, selon le PM Leo Varadkar

(Belga) Le projet d'accord sur le Brexit avalisé par le cabinet de la Première ministre britannique Theresa May mercredi semble répondre aux objectifs de l'Irlande en termes de négociation, a commenté le Premier ministre irlandais Leo Varadkar.

M. Varadkar a affirmé qu'il espérait toujours que les deux camps vont "atteindre une meilleure solution" pour la frontière irlandaise après le Brexit que l'accord contenu dans le projet en question. Les priorités du Brexit pour l'Irlande portent notamment sur l'accord du Vendredi Saint de 1998, qui protège le processus de paix de l'Irlande du Nord; le maintien de la liberté de circulation à travers les frontières; la réaffirmation de "notre place au coeur de l'UE"; et la protection de l'économie irlandaise, a encore souligné le leader irlandais Varadkar. Pour chacun de ces objectifs, "nous avons obtenus satisfaction aujourd'hui", a-t-il estimé. Le texte prévoit l'instauration d'un "filet de sécurité" (backstop) qui doit éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, si aucune solution n'était trouvée avant la fin de la période de transition - prévue en décembre 2020 -. Ce backstop aurait la forme d'un arrangement douanier pour tout le Royaume-Uni avec des dispositions "plus approfondies" pour l'Irlande du Nord en termes douaniers et réglementaires. (Belga)