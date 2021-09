Brexit - Le Royaume-Uni va accorder 10.500 visas post-Brexit face aux pénuries de main-d'?uvre

(Belga) Le Royaume-Uni va accorder jusqu'à 10.500 visas de travail provisoires en réponse à des pénuries de main-d'?uvre, un virage inattendu en matière d'immigration après le Brexit pris samedi par le gouvernement.

Ces permis de trois mois, d'octobre à décembre, doivent palier un manque criant de chauffeurs routiers mais aussi de personnel dans des secteurs clés de l'économie britannique, comme les élevages de volailles. Ces derniers jours et malgré des appels du gouvernement à ne pas paniquer, les stations-service ont été prises d'assaut en raison de ruptures de stocks qui touchent aussi les rayons de produits agroalimentaires. Cette décision de rouvrir les vannes de l'immigration professionnelle va à l'encontre de la ligne défendue par le Premier ministre Boris Johnson dont le gouvernement ne cesse d'insister pour que le Royaume-Uni ne dépende plus de la main-d'?uvre étrangère. Pendant des mois, le gouvernement a essayé d'éviter d'en arriver là, malgré les avertissements de nombreux secteurs économiques et le manque estimé de 100.000 chauffeurs routiers. Outre ces visas de travail, d'autres mesures exceptionnelles doivent permettre d'assurer l'approvisionnement avant les fêtes de Noël, a mis en avant le secrétaire aux Transports, Grant Shapps. Les examinateurs du ministère de la Défense seront mobilisés pour faire passer des milliers de permis poids-lourds dans les semaines qui viennent. Le ministère de l'Education et ses agences partenaires vont débloquer des millions de livres sterling pour former 4.000 camionneurs en mettant sur pied des camps de formation afin d'accélérer le rythme. M. Shapps a aussi appelé les employeurs à jouer le jeu "en continuant d'améliorer les conditions de travail et les salaires pour retenir de nouveaux chauffeurs". Sous pression, le gouvernement va battre le rappel de tous les détenteurs du permis poids-lourds : un million de lettres doivent partir pour demander à ceux qui ne conduisent pas de retourner au travail. Boris Johnson faisait face à une pression croissante. La crise Covid-19 et les conséquences du Brexit ont accentué les pénuries, qui se conjuguent à une envolée des prix de l'énergie. Des usines, des restaurants, des supermarchés sont affectés par le manque de chauffeurs routiers depuis des semaines, voire des mois. La chaîne de restauration rapide McDonald's s'est trouvée en rupture de milkshakes et de boissons le mois dernier. Son concurrent KFC a été contraint de retirer des articles de son menu, tandis que la chaîne Nando's a fermé provisoirement des douzaines de restaurants faute de poulets.