Brexit - Les discussions entre les 27 sur un éventuel report du Brexit se prolongent

(Belga) Les discussions entre les 27 chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE sur un report de la date du Brexit se prolongeaient jeudi soir. Alors qu'une conférence de presse était annoncée pour 19H00, les échanges étaient toujours en cours vers 21H00.

D'après des sources européennes, plusieurs dates sont envisagées pour une éventuelle extension. Celles du 11 avril, du 7 mai ou encore du 22 mai sont les plus souvent citées. Les Vingt-sept craignent l'insécurité juridique qu'un report au-delà du début du scrutin européen (23 mai) ferait peser sur la légitimité et les décisions du Parlement européen qui sortira des urnes et, partant, un blocage des institutions communautaires. La Première ministre britannique Theresa May est venue à Bruxelles solliciter un report au 30 juin. Ce délai semble toutefois trop long aux yeux des 27, qui ne semblent pas disposés à le lui accorder. Les discussions ont été brièvement interrompues vers 20H45, a indiqué le porte-parole du président du Conseil européen, tout en précisant qu'elles reprendraient lors du dîner. (Belga)