Brexit - Les entreprises britanniques invitent les politiques à conclure un accord avec l'UE

(Belga) Plus de 70 représentants d'entreprises britanniques, qui emploient plus de sept millions de travailleurs, font une dernière tentative pour persuader les hommes politiques de revenir à la table des négociations sur la question du Brexit. Ils veulent empêcher le Royaume-Uni de quitter l'Union européenne sans un accord commercial, écrit le Financial Times dimanche.

Représentant plusieurs secteurs, les responsables de ces entreprises commentent dans le Financial Times leur souhait qu'un compromis puisse être trouvé pour éviter une rupture brutale. "Avec des compromis et de la ténacité, un accord peut être conclu. Les entreprises appellent les dirigeants des deux parties à trouver un moyen", ont-ils déclaré. Alors que les discussions s'enlisent, le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré vendredi que le Royaume-Uni devrait se préparer à un scénario de "no-deal". Les négociateurs européen et britannique sur la relation commerciale post-Brexit ont convenu de discuter lundi du "format" des prochains pourparlers. (Belga)