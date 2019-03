Brexit - Les gendarmes financiers américain et britannique se préparent à un scénario du "no-deal"

(Belga) Les gendarmes financiers américain et britannique ont conclu des accords afin de s'assurer qu'ils peuvent continuer à travailler ensemble dans le cas d'un Brexit dur (no deal). Ceux-ci entreront en vigueur au moment où les Britanniques quitteront effectivement l'Union européenne.

Il s'agit plus précisément de versions mises à jour de deux accords existants déjà. Selon Andrew Bailey, directeur général de la Financial Conduct Authority, organisme britannique de surveillance des marchés boursiers, cela contribuera à permettre au Royaume-Uni de demeurer un centre financier important. Les ajustements apportés assureraient également la continuité et la stabilité des consommateurs et des investisseurs en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Un Brexit sans accord semble de plus en plus probable après une nouvelle défaite de la Première ministre Theresa May devant le parlement britannique, qui a rejeté pour la troisième fois son accord de retrait de l'Union européenne. (Belga)