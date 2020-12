Brexit: les négociateurs ont conclu un accord

Les négociateurs de Londres et Bruxelles ont dégagé un accord jeudi sur les futures relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, que le premier a quitté fin janvier dernier. A quelques jours de la fin de la période de transition (31 décembre), les deux camps ont passé la nuit de mercredi à jeudi à négocier pour dégager in extremis un accord, dont les dernières pierres d'achoppement concernaient la pêche.

Le Royaume-Uni et l'Union européenne sont arrivés jeudi, à l'issue d'âpres négociations, à un accord de libre-échange post-Brexit, permettant in extremis d'éviter un "no deal" potentiellement dévastateur, selon une source gouvernementale britannique. Peu avant 16h00, un porte-parole de Downing Street a confirmé qu'un accord est finalisé. C'est "une nouvelle fantastique pour les familles et entreprises de tout le Royaume-Uni. Nous avons signé le premier accord de libre échange basé sur un principe de 'zéro tarifs et zéro quotas' jamais obtenu avec l'UE. C'est le plus gros accord commercial bilatéral signé par chacune des deux parties, couvrant un commerce valant 668 milliards de livres en 2019", selon une déclaration du gouvernement britannique relayée par la BBC.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le négociateur européen Michel Barnier devaient donner une conférence de presse dans l'après-midi, a indiqué un porte-parole de l'exécutif européen sur Twitter.

Plus d'informations dans quelques instants.