Brexit - Paris parmi les "grands bénéficiaires"

(Belga) La ville de Paris devrait être "l'un des grands bénéficiaires du Brexit", estime Jamie Dimon, le patron de la banque américaine JPMorgan, dans un entretien à paraître jeudi dans Les Echos.

"Paris sera l'un des grands bénéficiaires du Brexit quoi qu'il arrive", estime-t-il. "Pour le premier jour du Brexit, JPMorgan va déplacer plusieurs centaines de personnes vers l'Europe continentale et embaucher davantage. Et notre filiale à Paris aura sa part", indique encore Jamie Dimon. "Les autorités françaises ont été très efficaces pour attirer du monde, comme les allemandes d'ailleurs." Le Royaume-Uni quittera l'UE, son marché unique et son union douanière le 29 mars 2019. Mais le négociateur européen Michel Barnier a encore jugé mercredi insuffisantes les avancées avec Londres pour un accord sur ce Brexit. Interrogé par Les Echos sur les effets d'un "hard Brexit", sans accord avec l'UE, Jamie Dimon reconnaît que "ce pourrait être un coup dur pour la City sur la durée", tout en disant s'attendre à "un accord de principe sur le Brexit ce mois-ci". "Les détails seront cruciaux, et pourraient se révéler douloureux. On se prépare à toutes les éventualités", prévient-il encore. Jamie Dimon évoque notamment la question de la localisation des centres de données numériques. "Bruxelles pourrait vouloir que tous les +data centers+ soient localisés au sein de l'UE. Cela aurait des conséquences directes sur le business et les salariés. Beaucoup de gens pourraient avoir à bouger, bien au-delà du secteur bancaire et de JPMorgan." (Belga)