Brexit: plus de 100 députés veulent que Johnson rappelle le Parlement

Plus de 100 parlementaires britanniques appellent dans une lettre publiée dimanche le Premier ministre Boris Johnson à convoquer immédiatement le Parlement, actuellement en vacances, pour débattre encore du Brexit.

Alors que les vacances d'été du Parlement prennent normalement fin le 3 septembre, ces parlementaires souhaitent que M. Johnson le rappelle pour qu'il siège en permanence jusqu'au 31 octobre, date à laquelle le Royaume-Uni doit quitter l'Union européenne.

Les signataires de la lettre sont des adversaires du Brexit, qu'ils veulent bloquer.

"Notre pays est au bord d'une crise économique alors que nous nous dirigeons vers un Brexit sans accord", écrivent-ils. "Nous sommes devant une urgence nationale, et le Parlement doit être convoqué immédiatement".

Boris Johnson est déterminé à ce que le Royaume-Uni quitte effectivement l'UE le 31 octobre, qu'il ait ou non réussi à renégocier l'accord conclu entre l'ancienne Première ministre Theresa May et Bruxelles.

Jeremy Corbyn, chef du parti travailliste, la principale formation de l'opposition, veut l'organisation d'un vote de défiance contre le conservateur Boris Johnson après le retour du Parlement.

M. Corbyn espère, s'il parvient à faire tomber M. Johnson, devenir chef du gouvernement par intérim, puis chercher à obtenir un nouveau report de la date du départ de l'UE pour éviter un Brexit sans accord, et convoquer ensuite des élections anticipées.

Le gouvernement de M. Johnson ne dispose que d'une majorité d'une voix au Parlement.

"Ce qu'il nous faut, c'est un gouvernement qui soit prêt à négocier avec l'Union européenne pour que nous n'ayons pas une sortie en catastrophe le 31" octobre, et le gouvernement que dirige M. Johnson "ne veut clairement pas faire cela", a déclaré M. Corbyn samedi.

Cependant, un sondage YouGov montre que les Britanniques ne sont pas majoritairement favorables aux projets de M. Corbyn.

Selon cette enquête d'opinion réalisée jeudi et vendredi sur un échantillon représentatif de 1.968 Britanniques, 48% préfèreraient que le Royaume-Uni quitte l'UE sans accord plutôt que de voir M. Corbyn devenir Premier ministre.

35% préfèreraient au contraire que M. Corbyn devienne chef du gouvernement et organise un nouveau référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'UE. 17% ne se prononcent pas.