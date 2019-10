Journée CRUCIALE au Parlement britannique: pourquoi le vote sur le Brexit s'annonce très serré?

La journée promet d'être cruciale, voire historique, samedi au parlement britannique. Les "members of parliament" se retrouvent en matinée au Palais de Westminster pour débattre puis se prononcer sur le nouvel accord dégagé par les négociateurs du gouvernement du Premier ministre Boris Johnson et de la Commission européenne en vue du Brexit. L'issue du vote est pour le moins incertaine, et des propositions d'amendement pourraient encore venir jouer les trouble-fête.

Le vote samedi au Parlement britannique sur le nouvel accord de Brexit trouvé par Londres et Bruxelles s'annonce extrêmement serré. Le Premier ministre Boris Johnson doit récolter 319 voix en plus de la sienne pour s'assurer de son approbation et d'une sortie ordonnée de son pays de l'Union européenne. Voici un guide sur la position des partis aux Communes, qui vont décider du sort du Brexit:

Conservateurs - 287 voix



La grande majorité des Tories soutiennent leur dirigeant Boris Johnson, après avoir également voté en faveur du précédent accord conclu par l'ancienne cheffe de gouvernement Theresa May.



Dissidents potentiels: les eurosceptiques chevronnés du parti, qui avaient recalé l'accord de Mme May. Leur leader Steve Baker entretient le suspense mais pourrait soutenir le nouvel accord, plus proche de leurs vues.



Labour - 242 voix



La ligne du Parti travailliste est claire: rejeter l'accord, qui ne protège pas assez les droits des travailleurs à ses yeux.



Dissidents potentiels: 19 travaillistes ont écrit début octobre au président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, pour plaider en faveur d'un accord de Brexit. Ces éventuels rebelles sont dans le viseur du Premier ministre.



Indépendants - 36 voix



Ce groupe comprend notamment une vingtaine de conservateurs récemment exclus de leur parti pour avoir voté contre le gouvernement Johnson, et des députés qui ont quitté ou ont été suspendus du Labour.



Parmi les conservateurs expulsés, 18 élus avaient soutenu l'accord de Theresa May. Voter pour le compromis de Boris Johnson samedi pourrait leur offrir un ticket retour dans le parti.



Nationalistes écossais - 35 voix



Les indépendantistes du SNP voteront "contre le Brexit de Boris Johnson". Ils veulent chasser les conservateurs du pouvoir et militent pour la tenue d'élections anticipées.



"L'Ecosse n'a en aucun cas voté pour le Brexit, et les députés du SNP ne voteront en aucun cas pour le Brexit", a déclaré leur cheffe Nicola Sturgeon.



Libéraux-démocrates - 19 voix



Le parti centriste Lib Dem, farouchement europhile, souhaite l'organisation d'un second référendum pour soumettre au vote du public tout accord de Brexit. "Je suis plus que jamais déterminée à arrêter le Brexit", a dit leur cheffe de file Jo Swinson.



Unionistes nord-irlandais (DUP) - 10 voix

Ces nord-irlandais unionistes ont dit qu'ils voteraient contre le nouvel accord, estimant qu'il leur donne un statut les éloignant du reste du Royaume-Uni. Ils estiment aussi que le texte "conduit au saccage" des accords de paix signés en 1998 en Irlande du Nord. Ses voix vont cruellement manquer à Boris Johnson, dont ils étaient l'allié au Parlement jusqu'ici.



Divers - 10 voix



Le groupe europhile Change UK (5): des transfuges des partis travailliste et conservateur, opposés au nouvel accord.



Plaid Cymru (4): des nationalistes gallois pour qui l'accord n'est "rien d'autre qu'une très mauvaise nouvelle pour le pays de Galles".



Les Verts (1): leur dirigeante Caroline Lucas a déclaré qu'elle voterait contre cet accord qui "détruit l'environnement".

Ne votent pas - 11 députés



Le président de la Chambre des Communes John Bercow et ses trois adjoints (deux travaillistes et un conservateur) ne votent pas, tandis que les 7 membres du parti républicain Sinn Fein refusent de sièger.