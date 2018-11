Brexit: Theresa May annonce qu'elle ira "jusqu'au bout"

La Première ministre britannique Theresa May a affirmé jeudi que le projet d'accord de Brexit conclu avec l'Union européenne était "le meilleur" possible pour le Royaume-Uni, lors d'une conférence de presse à Downing Street. "Est-ce que j'irai jusqu'au bout? La réponse est oui", a-t-elle assuré. "Je crois, avec chaque fibre de mon être, que le chemin que j'ai suivi est le meilleur pour mon pays", a déclaré Mme May, affirmant qu'elle agissait dans l'intérêt national et continuerait de le faire, après avoir essuyé la démission de 4 membres de son gouvernement dans la journée.