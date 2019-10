Brexit : un accord est possible cette semaine, estime Michel Barnier

(Belga) Un accord est possible cette semaine sur le Brexit, a affirmé mardi le négociateur en chef de la Commission européenne, Michel Barnier, à son arrivée à une réunion des ministres des Affaires étrangères des Vingt-sept à Luxembourg.

"Même si un accord serait difficile (à atteindre) - et c'est de plus en plus le cas -, il est toujours possible cette semaine", a affirmé le Français, venu informer les ministres sur l'état des pourparlers avec le Royaume-Uni, qui se sont intensifiés ce week-end et ce lundi encore. M. Barnier a souligné que tout accord devrait "fonctionner pour chacun, pour l'ensemble du Royaume-Uni et l'ensemble de l'Union européenne". "Il est grand temps de traduire les bonnes intentions en texte légal", a-t-il ponctué. Les chefs d'État et de gouvernement de l'UE doivent se retrouver en sommet ces jeudi et vendredi à Bruxelles. Le Brexit devrait être l'enjeu principal de ce Conseil européen. (Belga)