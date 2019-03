Brexit - Un coup particulièrement dur pour l'économie belge en cas de "no deal", avertit la FEB

(Belga) Les députés britanniques ont rejeté mardi soir pour la deuxième fois l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, défendu par la Première ministre Theresa May. Pour la Fédération belge des entreprises (FEB), "il faut à tout prix éviter que la crise du Brexit débouche sur un "no deal" (absence d'accord, NDLR) désastreux et déraisonnable". Un tel scénario, impliquant des prélèvements et contrôles douaniers, "serait un coup particulièrement dur pour l'économie belge".

Selon l'administrateur délégué, Pieter Timmermans, qui s'appuie sur une étude de la KULeuven, la perte en Belgique pourrait s'élever "à 2,35% du PNB et plus de 42.000 emplois". Selon la FEB, il ne reste que deux options à Theresa May pour limiter les dégâts: obtenir un délai supplémentaire en demandant la prolongation des négociations ou faire marche arrière à l'appui de l'arrêt de la Cour de justice européenne qui stipule que le Royaume-Uni peut unilatéralement annuler la procédure de sortie de l'UE. Après cette nouvelle défaite de Theresa May, les députés britanniques se pencheront mercredi sur l'éventualité d'un Brexit sans accord, puis jeudi, si cette option est rejetée, sur un report de la date du retrait pour l'instant prévu le 29 mars prochain. (Belga)