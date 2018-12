Brexit: un vote de défiance sera organisé contre Theresa May au Parlement

Un vote de défiance va être organisé mercredi soir contre la cheffe du gouvernement britannique Theresa May, a annoncé Graham Brady, qui préside le Comité 1922, responsable de l'organisation interne des Tories.



Un vote de défiance contre la Première ministre et cheffe des Conservateurs, Theresa May, est organisé si au moins 15% des députés de son parti conservateur, soit 48 députés, saisissent le Comité 1922, responsable de l'organisation interne des Tories.