Brexit - "Une étape majeure franchie vers le retrait ordonné"

(Belga) "Une étape majeure a été franchie vers le retrait ordonné" du Royaume-Uni de l'Union européenne, a estimé mercredi soir le négociateur en chef de la Commission, Michel Barnier, après l'aval du gouvernement britannique au projet d'accord sur le Brexit.

Ce texte, long de 585 pages, traduit en langage juridique les compromis parfois ambigus conclus dans plusieurs dossiers clés entre Européens et Britanniques. Les droits des expatriés, la facture du divorce et la question irlandaise - sur laquelle les négociations ont longuement buté - sont les principaux points abordés dans le projet d'accord. Le texte prévoit notamment l'instauration d'un "filet de sécurité" (backstop) qui doit éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, si aucune solution n'était trouvée avant la fin de la période de transition - prévue en décembre 2020 -. Ce backstop aurait la forme d'un arrangement douanier pour tout le Royaume-Uni avec des dispositions "plus approfondies" pour l'Irlande du Nord en termes douaniers et réglementaires. Outre ces différents dossiers, le texte contient aussi les règles du jeu de la transition souhaitée par le Royaume-Uni après son départ programmé fin mars 2019, afin d'éviter les dégâts d'une séparation brutale, en attendant que soient conclus des accords commerciaux entre les deux parties. Michel Barnier a estimé mercredi soir que des "progrès décisifs" ont été réalisés, ouvrant la voie à l'organisation prochaine d'un sommet des leaders européens pour sceller l'accord. La date du 25 novembre avait été mentionnée plus tôt dans la journée par le Premier ministre irlandais, Leo Varadkar. Si l'accord sur le retrait est avalisé par les leaders européens, mais aussi par les parlements britannique et de l'UE, les négociations sur les relations futures entre Londres et Bruxelles pourront être entamées. (Belga)