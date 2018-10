Brexit - Vingt mille personnes manifestent pour l'indépendance de l'Ecosse

(Belga) Vingt mille personnes ont manifesté samedi à Edimbourg pour l'indépendance de l'Ecosse, selon les autorités locales.

Les manifestants étaient cependant plus nombreux lors d'une marche précédente, il y a six mois, ont noté les observateurs. La Première ministre Nicola Sturgeon, qui dirige le Parti national écossais (SNP), s'est engagée à faire connaitre ses projets concernant un nouveau référendum sur l'indépendance "lorsque les termes du Brexit seront clairs". Le Royaume-Uni doit quitter l'Union européenne le 29 mars prochain, en vertu d'un référendum auxquel les Ecossais avait répondu "non". La Première ministre britannique Theresa May a refusé d'autoriser un nouveau vote sur l'indépendance de l'Ecosse, qui doit être approuvé par le parlement de Londres.