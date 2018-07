British Open: Tiger Woods se sent "un peu mieux" et "rejoue vraiment au golf"

"A chaque tournoi, je me sens un peu mieux, parce que je me remets vraiment à jouer au golf": la superstar américaine Tiger Woods a fait part mardi de ses bonnes sensations à deux jours du début du British Open, le troisième des quatre rendez-vous du Grand Chelem.

"Il y a eu des moments où je pensais ne jamais rejouer ce tournoi", a déclaré l'ancien patron du golf mondial, âgé de 42 ans, engagé dans un British Open pour la première fois depuis trois ans et un cut raté en 2015 sur le parcours de St Andrews (+7).

Le Tigre, qui pointait lundi au 71e rang mondial, sort de trois saisons gâchées par des blessures et des opérations au dos, entre autres soucis divers et variés. Il pointait fin 2017 à la 1.199e place.

"Revenir à Carnoustie (Ecosse) est une bénédiction. C'est super de regarder l'Open à la télé, mais c'est encore mieux d'y être en personne", a-t-il ajouté. Woods vise une quinzième victoire en Grand Chelem qui le rapprocherait du record absolu de Jack Nicklaus (18 Majeurs).

L'Américain se dit convaincu que le golf de "links", en bord de mer, est favorable aux joueurs plus âgés, comme lui, car il demande "moins de distance et plus de créativité". Il s'appuie sur l'exemple de Greg Norman et Tom Watson, quinquagénaires quand ils ont failli remporter l'Open en 2008 et 2009.

Signe de sa renaissance, Woods s'est qualifié pour les deux premières levées du Grand Chelem 2018, outre-Atlantique, mais sans briller outre mesure: le Masters à Augusta où il a terminé 32e, puis l'US Open, où il a raté le cut.

La dernière fois que Woods a remporté le British Open, c'était en 2006, au Royal Liverpool Golf Club. Il sera l'un des vice-capitaines de l'équipe américaine en Ryder Cup, fin septembre en France.