British Open: Woods éliminé, McIlroy aussi après une belle bataille

Tiger Woods, couronné au Masters en avril pour la 15e fois de sa carrière en Grand Chelem, après onze ans de disette, a été éliminé au "cut" du British Open en compagnie notamment du Nord-Irlandais Rory McIlroy qui, en dépit de sept birdies, vendredi, au 2e tour, a raté d'un coup le "cut" par la faute d'un bogey concédé au 13.

Après le deuxième tour, l'Américain JB Holmes et l'Irlandais Shane Lowry sont en tête de cette ultime levée du Grand Chelem de l'année, avec un coup d'avance sur les Anglais Tommy Fleetwood et Lee Westwood.

Holmes, âgé de 37 ans et dont le meilleur résultat à l'Open était une 3e place en 2016, a rendu une carte de 68 après un 66 initial pour un total de 134, soit 8 sous le par. Il a été rejoint par Lowry, 32 ans et 9e au British en 2014, qui a rendu un 67 comme jeudi.

L'Américain Brooks Koepka, N.1 mondial et déjà vainqueur de quatre Majeurs, est en embuscade à -5 (137), en compagnie de son compatriote Jordan Spieth, trois majeurs au palmarès dont un British en 2017.

- "Frustrant" -

Quant à Tiger Woods, 37 ans, après un 78 la veille il a ramené un bon 70, pour un total de 148 (+6), insuffisant pour passer le "cut" fixé à +1.

"C'est avant tout frustrant parce que c'est un majeur et j'adore jouer ces compétitions. J'aime l'atmosphère et le stress lié à un majeur. Malheureusement, je n'ai eu qu'une chance d'en gagner un, et je l'ai fait", a réagi le "Tigre", 21e à l'US Open et également éliminé au Championnat PGA.

Avec un total de 148, après un premier tour catastrophique (78, +7), Tiger Woods, triple vainqueur de l'Open en 2000, 2005 et 2006, a souligné avec humour qu'il ne pouvait plus "jouer aussi bien à 43 ans qu'à 23".

"C'est la chose la plus difficile à accepter quand on devient plus vieux. Les choses deviennent différentes, mais j'aurai encore ma chance. Et si jamais elle se présente je gagnerai encore", a ajouté le champion américain en annonçant qu'il allait prendre du repos.

"Je veux rentrer à la maison. J'ai eu un long voyage en Thaïlande (en vacances) avant de me préparer pour cet événement. Il y a eu beaucoup de changements d'hôtels, beaucoup de trajets par avion...", a-t-il dit en révélant avoir ressenti une douleur dans le dos, jeudi. Ce qui l'avait alors conduit à modifier son swing.

- McIlroy magnifique -

Tiger Woods avait été opéré à quatre reprises du dos en avril 2017 et avait alors sombré à la 1100e place du classement mondial. Il est actuellement 5e joueur mondial.

Rory McIlroy, couronné "roi" du British en 2014, s'est battu avec rage et a failli réussir dans sa tentative de rester encore en course ce week-end. Avec sept birdies, dont trois d'affilée entre les trous 10 et 12, il était dans le "cut", mais un bogey au 13 l'a éliminé pour un coup (+2).

"J'ai fait de mon mieux et, si cela ne devait pas être suffisant, je dormirai tranquillement dimanche soir", a commenté le Nord-Irlandais, auteur d'un premier tour cauchemardesque (quadruple bogey au 1er trou, un triple au dernier).

L'Italien Francesco Molinari, tenant du titre, a sauvé de peu sa place avec un total de 143 (+1).

Outre Woods et McIlroy, un nombre impressionnant d'anciens vainqueurs de l'Open ou des autres étapes du Grand Chelem ont mordu la poussière: Keegan Bradley, Jason Day, Zach Johnson, Gary Woodland, couronné au dernier US Open, Phil Mickelson, et les Irlandais Darren Clark et Padraig Harrington, notamment.