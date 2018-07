British Open: Woods revient fort, Spieth à 18 trous du doublé

Tiger Woods a effectué l'un de ses meilleurs tours des dernières années en rendant une carte de 66 pour un total de -5, à 4 coups de ses compatriotes Jordan Spieth, le tenant du British Open, Xander Schauffele et Kevin Kisner, samedi, après le 3e tour sur le parcours écossais de Carnoustie, de nouveau sous le soleil.

Woods, l'ancien N.1 mondial sans victoire depuis trois ans à cause de blessures et d'opérations au dos, occupait la 6e place en compagnie notamment du Nord-Irlandais Rory McIlroy et de ses compatriotes Webb Simpson, Matt Kucher, dauphin de Spieth l'an passé, et Zach Johnson, coleader la veille avec Kisner.

Derrière le trio de tête, un autre Américain, Kevin Chappell, occupait la 4e place à deux coups, alors que l'Italien Francesco Molinari était seul 5e (-6).

La plus belle carte du jour (64) a été réussie par l'Anglais Justin Rose, N.3 mondial et vainqueur de l'US Open 2013, ce qui lui a permis de progresser de 52 places pour être 13e, à cinq coups des leaders.