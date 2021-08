Bruxelles en rouge foncé sur la carte européenne, la Wallonie reste en rouge

(Belga) Bruxelles est désormais affichée en rouge foncé sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), mise à jour jeudi. La Flandre reste en orange et la Wallonie en rouge clair.

L'ECDC publie chaque jeudi une carte européenne basée sur le nombre d'infections et le pourcentage de tests positifs au cours des 14 derniers jours. Elle propose quatre couleurs: vert, orange, rouge et rouge foncé. Une région adopte la couleur rouge lorsque l'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants sur 14 jours, oscille entre 75 et 200, et si le taux de positivité est supérieur à 4%. La couleur rouge s'impose aussi lorsque l'incidence est comprise entre 200 et 500, quel que soit le taux de positivité. La couleur rouge foncé est appliquée lorsque l'incidence dépasse 500 dans la région concernée. C'est le cas de Bruxelles avec 512 cas pour 100.000 habitants. Concernant le reste de l'Europe, la situation se détériore surtout en Allemagne où toute la moitié nord du pays est passée de l'orange au rouge. La Suède est, elle, désormais entièrement en rouge. A contrario, la situation en Espagne s'améliore un peu, les dernières régions du sud qui arboraient encore du rouge foncé sont passées en rouge clair. Les codes couleur permettent aux États membres de l'UE d'imposer des conditions aux voyageurs, telles que des quarantaines obligatoires ou la présentation de tests négatifs. En Belgique, les personnes qui reviennent d'une zone rouge au sein de l'Union européenne et qui n'ont pas de certificat de vaccination, de certificat de rétablissement ou de test PCR négatif récent doivent systématiquement se faire tester à leur retour. Tous les voyageurs en provenance d'une zone rouge en dehors de l'UE doivent également se faire tester, même s'ils disposent d'un certificat de vaccination. (Belga)