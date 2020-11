Budget européen 2021-2027 - Hongrie et Pologne bloquent l'adoption au niveau des 27

(Belga) Aucun accord n'a pu être obtenu lundi au niveau des 27 pour l'adoption des textes sur le prochain budget à long terme de l'UE et le vaste instrument de relance européen pensé pour relever l'économie après la pandémie de Covid-19. Deux pays ont en effet exprimé des "réserves" sur les deux éléments, bloquant l'unanimité nécessaire pour poursuivre la procédure, a dévoilé dans l'après-midi Sebastian Fischer, porte-parole au niveau de la présidence allemande du Conseil.

Les ambassadeurs des 27 Etats membres (Coreper II) auprès de l'UE étaient rassemblés lundi à Bruxelles, avec l'espoir de donner le feu vert des Etats d'une part à l'accord provisoire sur le "MFF", le cadre financier de l'UE pour les années 2021-2027, et d'autre part à la décision sur les ressources propres. Cette dernière est le texte qui juridiquement permettra à l'exécutif européen d'emprunter 750 milliards d'euros sur les marchés des capitaux pour alimenter son plan de relance post-coronavirus, baptisé "Next Generation EU". Cet instrument s'adosse et s'additionne au budget des 7 prochaines années, qui devrait atteindre 1.074,3 milliard d'euros, selon l'accord dégagé au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement en juillet dernier. La Hongrie et la Pologne avaient cependant menacé ces derniers jours d'opposer leur véto à l'adoption du budget et des bases de l'instrument de relance, à cause d'un mécanisme liant l'octroi des fonds européens au respect des principes fondamentaux dont l'Etat de droit. Début novembre, les négociateurs du Parlement européen et du Conseil (Etats membres) avaient atteint un accord sur un tel mécanisme de conditionnalité, une des revendications phares du Parlement. Le budget des 7 prochaines années doit recevoir le feu vert du Parlement européen, mais doit aussi recueillir l'unanimité des 27. Hongrie et Pologne ont mis leurs menaces à exécution lundi, bloquant pour le moment la poursuite du processus. (Belga)