Budget européen pour les 7 prochaines années: derrière les belles paroles, "les dirigeants nous laissent tomber", estiment les jeunes pour le Climat

L'Union européenne définit un budget pour les 7 prochaines années. C'est à travers celui-ci que s'expriment ses visions et ses grandes orientations pour le futur. Les chefs des 27 États-membres ont abouti à un accord en juillet dernier. Mais il doit désormais être approuvé par le Parlement européen qui en discute en ce moment à Bruxelles. Des députés ainsi que de nombreux ONG et mouvements estiment que ce budget est largement insuffisant pour assurer une transition vers une économie plus verte qui avait été annoncée par la présidente de la commission européenne comme étant une priorité (Green Deal). "Sans budget nous le savons tous, les ambitions ne sont que des mots. La cour des comptes européenne nous l’a annoncé: nous avons besoin de 100 milliards d’euros par an", demandent les jeunes pour le Climat (Youth for Climate). Ils ont manifesté ce matin devant les institutions européennes. "La majeure partie du budget restera consacrée à l’agriculture intensive, poursuivant la production massive de gaz à effet de serre issus de l’agriculture", déplore Adelaïde Charlier, la porte-parole francophone du mouvement. Les subsides à l'agriculture, rassemblés sous l'acronyme de PAC (Politique Agricole Commune) constituent une très importante partie du budget européen. "Les dirigeants de l’UE nous laissent une fois de plus tomber en soutenant de grands intérêts agricoles polluants au détriment de pratiques de régénération plus durables", considère Youth for Climate.