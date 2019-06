C'est officiel: Theresa May démissionne et passe le Brexit à son successeur

La Première ministre britannique Theresa May a quitté vendredi la tête du Parti conservateur, ouvrant officiellement la course à sa succession dont le vainqueur aura la lourde tâche de réussir là où elle a failli: mettre en oeuvre le Brexit.



"Elle a démissionné", a annoncé le Comité 1922, responsable de l'organisation du Parti conservateur, dans un communiqué. Un départ que la montée en puissance du Parti du Brexit du populiste Nigel Farage rend plus amer encore. Fondée il y a quelques mois et décidée à mettre fin au bipartisme britannique, cette formation europhobe a remporté la mise aux européennes fin mai avec 31,6% des suffrages.





Elle restera dans ses fonctions jusqu'à la désignation de son successeur



Et manqué de peu d'entrer au Parlement britannique jeudi lors d'une législative partielle, face à un Labour qui est parvenu à conserver son siège malgré un contexte local très défavorable: avec 29% des voix, son candidat Mike Greene est arrivé juste derrière la travailliste Lisa Forbes (31%) mais largement devant les conservateurs, troisièmes avec 21%.

Après sa démission de la tête des Tories, Theresa May restera dans ses fonctions jusqu'à la désignation de son successeur par les conservateurs, d'ici à la fin juillet. Au Royaume-Uni, le poste de Premier ministre échoit de droit au chef du parti qui réunit une majorité suffisante pour gouverner au Parlement. Usée par le Brexit, mais aussi par les complots et les critiques incessantes dont elle a fait l'objet au sein de son parti, profondément divisé sur la question, c'est une Theresa May au bord des larmes qui avait annoncé le 24 mai sa démission.