C1: le "best of" d'une édition 2019 entrée dans les mémoires

L'édition 2019 s'est-elle déjà imposée comme l'un des plus grands crus de l'histoire de la prestigieuse Ligue des champions ? Sur le plan de l'émotion, du suspense et de la qualité de jeu, difficile de le nier avant la finale Tottenham-Liverpool samedi.

"Remontadas" en cascade, assistance vidéo (VAR) qui change la donne, ou Petit Poucet qui mate les favoris avec la manière: la C1 n'a jamais été aussi spectaculaire, au moment même où l'UEFA songe à réformer son format.

Florilège des meilleurs moments avant le clou du spectacle, samedi au stade Metropolitano de Madrid.

. "Remontada" saison 2 pour le PSG

Si le PSG avait déposé ses droits d'auteur après la "remontada" subie en 2016, peut-être que ses soucis avec le fair-play financier auraient pu déjà être réglés avec les "royalties".

A l'image des franchises hollywoodiennes, le scénario du Camp Nou (défaite 6-1 au retour après avoir gagné 4-0 à l'aller) a connu une saison 2 contre Manchester United au moment où le club parisien paraissait plus mûr dans la compétition européenne.

Après avoir donné une leçon au club anglais à l'aller à Old Trafford (2-0), le PSG s'est écroulé au retour (3-1) en concédant un but fatal dans les derniers instants. Un "come-back" insensé, synonyme de troisième échec consécutif au stade des huitièmes de finale pour le club parisien...

. "CR7" renverse l'Atlético

Quand Cristiano Ronaldo renforce encore plus sa légende... Le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions, recruté cet été par la Juventus Turin, a signé un chef-d'œuvre lors des huitièmes de finale retour contre l'Atlético Madrid.

L'hôte de la finale avait pourtant surclassé Turin au match aller (2-0). Alors que les chances italiennes de qualification étaient proches de zéro, "CR7" a réalisé un triplé - entré dans l'histoire - au retour face à l'une des meilleures défenses du continent pour envoyer la Juve en quarts (3-0). Monstrueux !

Le parcours du club italien s'est toutefois arrêté au tour suivant à cause d'une équipe composée d'une bande de gamins aussi talentueux que décomplexés : l'Ajax Amsterdam.

. La "masterclass" de l'Ajax

Révélation de l'édition 2019, le Petit Poucet néerlandais, club mythique en perte de vitesse depuis plusieurs années, a livré plusieurs prestations de très haut niveau, notamment face au Bayern Munich en phase de poules.

Mais c'est sa "masterclass" contre le Real Madrid, triple tenant du titre, lors du 8e de finale retour au stade Santiago Bernabeu (4-1, aller: 1-2), qui a marqué les esprits de la planète foot.

Une prestation XXL incarnée par Dusan Tadic, auteur d'un match parfait avec un but, une passe décisive, et plusieurs gestes de classe comme cette "roulette" à la Zidane, devenue virale sur les réseaux sociaux.

L'épopée fantastique de l'Ajax, débutée lors du 2e tour préliminaire fin juillet, s'est achevée brutalement dans les ultimes instants de la demi-finale retour.

. La VAR et le drame de City

En quarts de finale, l'assistance vidéo, nouveauté majeure de l'édition 2019, a offert un ascenseur émotionnel en changeant le dénouement du match Manchester City - Tottenham.

Temps additionnel du match retour. Les "Citizens", qui mènent 4-3, sont éliminés en raison de leur défaite 1-0 à Londres au match aller. Mais Raheem Sterling, buteur dans les derniers instants du match, croit décrocher la qualification in extremis.

Pep Guardiola et tout l'Etihad Stadium exultent, Mauricio Pochettino et ses joueurs voient leur rêve s'écrouler... Après quelques minutes de flottement, l'arbitre de la rencontre consulte la VAR et décide finalement d'annuler le but! Les rôles s'inversent: Tottenham est qualifié, City est dépité.

. "Redmontada" et triplé de Lucas

L'exceptionnelle dramaturgie de l'édition 2019 peut se résumer par le scénario des deux demi-finales retour.

D'abord le miracle d'Anfield. Après le récital de Lionel Messi au Camp Nou (3-0), le FC Barcelone pensait avoir neuf orteils en finale. Mais le club anglais, porté par une ambiance incroyable, a réalisé l'inimaginable exploit (4-0).

Ensuite, le chef-d’œuvre de Lucas Moura. Tottenham, mené de trois buts cumulés contre l'Ajax jusqu'à l'heure de jeu, a arraché sa qualification pour la première finale de son histoire à la 96e minute... Grâce à l'improbable triplé de son attaquant brésilien ! Bis repetita lors de la finale ?