C1: Mbappé contre Haaland, duel de prodiges qui empilent les records

Jeunes météores à l'ambition dévorante, les nouveaux princes de la Ligue des champions sont prêts à ringardiser les superstars: Kylian Mbappé et Erling Haaland s'opposeront lors du choc Dortmund-Paris SG mardi (21h00), dans un duel de prodiges déterminés à collectionner les records de précocité.

Du côté visiteur, un champion du monde français (21 ans), déjà auréolé d'une aura planétaire; de l'autre, un attaquant norvégien (19 ans) encore presque inconnu il y a neuf mois, qui écrase tout sur son passage. Si leur style de jeu sont différents, ils partagent autant un sens du but inné qu'une maturité impressionnante en dehors des terrains.

- Mbappé, buteur supersonique et insatiable -

Dans la carrière déjà riche de Mbappé, le stade de Dortmund tient une place de choix.

Révélé à la face de l'Europe en 2017 sur la pelouse de Manchester City, l'ex-pépite de Monaco a confirmé son immense talent en signant un doublé dans l'enceinte du Borussia quelques semaines plus tard. Sous les yeux ébahis de Thomas Tuchel, l'ex-coach du BVB devenu son entraîneur à Paris, et d'un public qu'il espère une nouvelle fois impressionner lors du 8e de finale aller de l'édition 2020, mardi.

Depuis ce prometteur printemps 2017, le prince de Bondy a conquis le monde à la vitesse du son: 2e plus jeune buteur de l'histoire dans une finale de Coupe du monde derrière le "Roi" Pelé, il accumule les trophées, à l'exception notable de la C1 et du Ballon d'Or.

A Paris, il devient à l'été 2017 le 2e joueur le plus cher de l'histoire (180 M EUR) derrière son coéquipier Neymar (222 M EUR), puis le plus jeune joueur à atteindre les dix buts marqués en C1, à 18 ans et 350 jours.

Cette saison, Mbappé est devenu le meilleur buteur de moins de 21 ans dans l'histoire de la prestigieuse compétition européenne... loin devant Lionel Messi au même âge (19 buts contre 8) !

"KM", qui a déjà franchi la barre des 100 buts en carrière, est pourtant encore loin d'être rassasié. Ses prochains objectifs ? "Ce serait un triplé Ligue des champions, Euro, Jeux olympiques" en 2020, a-t-il lancé fin janvier. Chiche ?

- Haaland, l'ado qui enflamme la Bundesliga -

Comme Mbappé, la Ligue des champions a fait de lui une attraction majeure: auteur de huit réalisations dans la phase de poule (deuxième meilleur buteur derrière Robert Lewandowski, 10 buts), Haaland est le premier joueur âgé de moins de vingt ans à avoir marqué lors de ses cinq premiers matches de C1.

Il est aussi devenu en septembre, à 19 ans et 58 jours, le troisième plus jeune auteur d'un triplé (contre Genk) dans la compétition. Seules les légendaires Raul et Wayne Rooney avaient réussi à être plus précoces !

Pourtant, en début de saison, ce puissant adolescent norvégien (1,94 m) au visage poupin commençait tout juste à gagner sa place au RB Salzbourg, le champion d'Autriche.

En le recrutant en janvier pour 20 M EUR, Dortmund semble avoir déjà tiré le gros lot.

Son triplé et ses deux doublés pour ses trois premiers matches en Bundesliga en janvier ont suscité une véritable folie en Allemagne, dans un championnat globalement tourné vers l'attaque.

"J'essaie de penser là où je peux marquer un but, d'où la balle va venir, c'est beaucoup une question d'instinct", a-t-il récemment confié pour tenter d'expliquer son incroyable réussite. "Je me sens bien, dès le début j'ai pu être moi-même, c'est bon signe. Ensuite les résultats viennent tous seuls".

"Il fait partie de ces gars qui sont à fond à l'entraînement et qui vont dans tous les duels", s'extasie son équipier Mats Hummels, champion du monde 2014.

"Sa façon d'aborder le travail, à son âge, me plaît particulièrement", poursuit Hummels. "Je ne crois pas qu'il va se laisser griser par toute la folie autour de lui, mais qu'il va juste continuer à faire son truc."

Si Haaland venait à se manquer contre Paris, Dortmund dispose encore d'un autre atout jeune dans son effectif: Jadon Sancho, un international anglais (19 ans) aux jambes foudroyantes, considéré comme un "joueur spécial" par Neymar. Suffisant pour voler la vedette à Mbappé ?