Camila Cabello, grande gagnante des MTV Europe Awards

Meilleure artiste, meilleure chanson, meilleure vidéo: la chanteuse américaine Camila Cabello, avec son tube "Havana", a été la grande gagnante des MTV Europe Music Awards (EMA) dimanche à Bilbao, dans le nord de l'Espagne.

"Cette année a été la meilleure de ma vie", a déclaré la jeune femme de 21 ans à peine, native de Cuba, qui avait ouvert le show, présenté par l'actrice américaine Hailee Steinfeld, en chantant son tube agrémenté de touches flamenco. Et en effet, avant même ces récompenses attribuées par la déclinaison européenne de la chaîne musicale américaine, 2018 aura été une année faste pour Camila Cabello. Son tube "Havana", avec le rappeur Young Thug, a atteint la tête des ventes fin janvier aux Etats-Unis tandis que la version audio du titre, sans vidéo, a été visionnée plus de 1,3 milliard de fois sur YouTube. Fin août, elle avait déjà décroché deux des plus prestigieuses récompenses aux MTV Video Music Awards (VMA), les trophées des vidéos musicales les plus populaires aux Etats-Unis, en étant sacrée Artiste de l'année et Vidéo de l'année. En 2017, l'ancienne membre du groupe Fifth Harmony avait déjà reçu le prix de la meilleure artiste pop aux MTV EMA. Avec six nominations, Camila Cabello faisait figure de grande favorite de ces MTV Europe Awards.