Camouflet pour le milliardaire russe Dmitri Rybolovlev à Monaco

Coup dur pour Dmitri Rybolovlev: la justice monégasque a annulé jeudi la procédure pour escroquerie menée depuis 2015 contre le marchand d'art suisse Yves Bouvier, un énième rebondissement dans cette affaire qui fait flotter des soupçons d'emprise du milliardaire russe sur le Rocher.

En janvier 2015, le propriétaire du club de football de l'AS Monaco avait accusé Yves Bouvier de l'avoir escroqué en lui revendant avec des marges exorbitantes une collection de tableaux digne d'un musée - dont le "Salvator Mundi" de Léonard de Vinci, depuis cédé pour 450 millions de dollars, mais aussi des Picasso, Matisse, Van Gogh...

Jeudi, fait rarissime, la procédure a été annulée de A à Z par la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco au motif qu'elle était inéquitable.

"On a gagné sur tout, et c'est quand même une libération. Après Singapour, Hong Kong et New York où j'avais été attaqué, c'est une victoire supplémentaire", a commenté auprès de l'AFP M. Bouvier.

"C'est un coup de tonnerre parce que la Cour n'a pas annulé pour un simple problème de vice de forme mais parce qu'elle a constaté que +l'ensemble des investigations ont été conduites de manière partiale et déloyale+", a réagi auprès de l'AFP Me Denis Fayolle, citant la décision de la cour.

Me Fayolle défend une ancienne amie commune de MM. Rybolovlev et Bouvier, Tania Rappo, elle aussi poursuivie avec M. Bouvier. Aujourd'hui, ni l'un ni l'autre ne sont plus inculpés.

- Entregent -

"M. Bouvier aurait bien tort de se réjouir car cela n'affecte en rien le fond de l'escroquerie gigantesque qui lui est reprochée", a contesté Me Hervé Temine, l'un des avocats de M. Rybolovlev, qui a annoncé un pourvoi devant la Cour de révision de la Principauté, équivalent de la Cour de cassation en France: "M. Bouvier reste poursuivi en Suisse et susceptible de l'être à Monaco, en fonction de la décision de la Cour de révision". Elle devrait trancher d'ici l'automne 2020.

Pour le milliardaire russe, cette décision est un nouveau camouflet, dans une affaire qui ébranle le Rocher depuis 2015.

En cours d'instruction, la justice monégasque s'est mise à soupçonner l'intouchable M. Rybolovlev d'avoir usé de son entregent auprès de dirigeants de la police et de ministres à Monaco pour piéger M. Bouvier.

Ces soupçons ont notamment été étayés par des SMS retrouvés dans le téléphone de l'avocate du milliardaire, Me Tetiana Bersheda, et dont la révélation a fait scandale à l'été 2017. Selon les avocats de M. Bouvier, M. Rybolovlev entretenait ses bonnes relations avec les officiels monégasques avec des cadeaux, des embauches à l'AS Monaco, un vol en hélicoptère privé, ou de l'argent.

"La Cour a constaté qu'il y avait la procédure officielle, et en sous-marin (...) des contacts entre le procureur, les enquêteurs et le plaignant, du moins son avocate, qui ne figuraient pas en procédure", a souligné Me Fayolle.

- "Guerre économique" -

Et en 2018, l'impensable s'est produit: du statut de plaignant, M. Rybolovlev est passé à celui de mis en cause, inculpé pour "corruption active" et "trafic d'influence".

Soupçonnés d'avoir aidé le milliardaire russe, qui a fait fortune dans la potasse lors des privatisations de l'économie russe à la fin de l'URSS, trois hauts dirigeants policiers, l'ex-garde des Sceaux Philippe Narmino et l'ex-ministre de l'Intérieur monégasques Paul Masseron ont aussi été successivement mis en cause.

Selon Me Franck Michel, un des avocats d'Yves Bouvier, les 40 pages d'arrêt de la cour d'appel vont peser lourd sur la procédure ouverte pour corruption: "L'ensemble des responsables n'ont peut-être pas encore été inculpés" dans ce volet.

"Le dossier, c'est celui d'une fausse accusation rendue possible par un système de corruption qui a broyé tout ce qui s'est mis en travers de sa route", dit-il.

"En réalité, c'est une guerre économique" menée par le milliardaire russe contre M. Bouvier pour mettre à mal son activité dans les ports francs, des zones prospères de transit et de stockage hors douane, poursuit l'avocat, prêtant à des proches du pouvoir russe des projets concurrents.

"Tout a été fait pour créer artificiellement une compétence à Monaco: M. Rybolovlev voulait le procès ici parce qu'il pensait gagner", selon Me Michel.