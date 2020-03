Carine, en quarantaine à Tenerife en raison du coronavirus, pourrait bientôt être libérée: "Je ne me réjouis pas trop vite" (vidéo)

Il est possible que la centaine de Belges toujours en quarantaine à l'hôtel H10 Costa Adeje Palace de Tenerife "reçoivent demain/jeudi l'autorisation de sortir des autorités espagnoles compétentes", indique TUI dans un communiqué mercredi. Mais sur place, plusieurs d'entre eux ne savent plus que penser des informations qu'ils reçoivent et qui sont parfois contradictoires. "Je ne me réjouis pas trop vite", déclare ainsi Carine, l'une des touristes coincés depuis neuf jours.

Isolée depuis 9 jours dans l'hôtel de Tenerife, Carine n'a qu'une hâte : pouvoir rentrer au pays. Le consulat belge a annoncé que ses ressortissants devraient pouvoir être rapatriés s'ils sont testés négatifs. Sauf que jusque-là, aucun prélèvement n'a été effectué sur la centaine de Belges toujours présents. Ce mercredi, le tour-opérateur TUI annonce un retour possible à partir de jeudi 5 mars, mais les Affaires étrangères belges ne confirment pas et tentent de centraliser les informations. Devront-ils faire un test afin d'assurer qu'ils ne sont pas contaminés? Ne sont-ils plus obligés de le faire? "Je ne sais pas", dit Carine, l'une des touristes concernés, qui souligne par ailleurs la difficulté de démêler le vrai du faux lorsque les informations reçues sont incomplètes ou contiennent parfois des contradictions.

Comme les autres Belges en quarantaine, Carine est suspendue à toute annonce concrète. Pour elle, un retour demain semble peu probable. "Pour le moment, je reste très prudente et j'ai même peur de me réjouir, a-t-elle expliqué à notre journaliste Amélie Schildt. Si on repart demain soir, je serais super contente, mais je me méfie des informations reçues par la presse, la télévision, la radio, je suis perplexe".