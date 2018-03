Carles Puigdemont arrêté par la police à la frontière allemande

L'ex-président catalan Carles Puigdemont, sous le coup d'un mandat d'arrêt européen lancé par l'Espagne, a été arrêté dimanche par la police allemande à la frontière, au moment où il arrivait en voiture depuis le Danemark, a-t-on appris de source policière.

Le dirigeant indépendantiste "a été arrêté aujourd'hui à 11H19 (09H19 GMT, ndlr) par la police autoroutière du Schleswig-Holstein", a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police. Cette arrestation avait été annoncée plus tôt par la porte-parole du parti de M. Puigdemont.

Sa détention a été confirmée par son avocat, Jaume Alonso-Cuevillas.

Il avait pour rappel quitté la Finlande pour la Belgique, ce vendredi selon un député finlandais qui avait organisé sa visite dans le pays.

La police finlandaise avait indiqué avoir demandé des précisions à Madrid sur le mandat d'arrêt international visant l'ex-président catalan, affirmant qu'elle ne l'appliquerait pas tant que le parquet finlandais n'aurait pas reçu les informations demandées.

Un juge espagnol chargé d'une enquête pour "rébellion, sédition et malversations de fonds" présumées, a émis ou réactivé vendredi des mandats d'arrêt européens et internationaux contre six dirigeants indépendantistes pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne, dont Carles Puigdemont.

Depuis qu'il s'est réfugié en Belgique fin octobre, Carles Puigdemont s'est déjà rendu au Danemark en janvier sans être inquiété, ainsi qu'en Suisse