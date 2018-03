Carles Puigdemont devrait être libéré sous conditions, selon son avocat

(Belga) Carles Puigdemont, interpellé dimanche matin en Allemagne, devrait être libéré sous conditions, en attendant une décision sur le fond concernant le mandat d'arrêt décerné à son encontre, estime Paul Bekaert, l'avocat de l'ancien ministre-président catalan.

M. Puigdemont a été appréhendé dimanche alors qu'il tentait de passer en voiture la frontière entre le Danemark et l'Allemagne. Il avait quitté vendredi la Finlande et avait l'intention de rejoindre la Belgique où il s'est réfugié depuis fin octobre. L'ancien responsable de la Catalogne avait opté pour la voiture en espérant éviter les contrôles dans les aéroports, a précisé son avocat. Selon ce dernier, il y a de fortes chances que M. Puigdemont n'ait pas été intercepté au cours d'un contrôle de routine mais que les services de police allemands aient été avisés par leurs collègues espagnols. L'agence DPA précise que Carles Puigdemont a été incarcéré à Neumünster, dans le nord de l'Allemagne. Me Bekaert pense que son client va être libéré sous conditions, comme cela s'est fait en Belgique. La justice allemande doit se prononcer dans les 48 heures sur sa libération conditionnelle. Elle aura ensuite 60 jours pour décider sur le fond de l'exécution du mandat d'arrêt émis par l'Espagne. Paul Bekaert a ajouté qu'il continuerait à défendre M. Puigdemont, bien que ce dernier se trouve en Allemagne. Carles Puigdemont risque une peine plus longue, après qu'il a été inculpé de rébellion vendredi aux côtés de 12 autres séparatistes. (Belga)