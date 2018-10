Carles Puigdemont ne poussera pas la liste électorale européenne de la N-VA

(Belga) L'ancien ministre-président catalan Carles Puigdemont nie formellement avoir des ambitions politiques en Belgique, dans une interview parue lundi dans Het Belang van Limburg. Il ne poussera donc pas la liste électorale européenne de la N-VA.

Le quotidien flamand s'est entretenu dimanche avec Carles Puigdemont lors d'une visite à Lommel, où il a soutenu la campagne électorale locale du parti nationaliste. L'ancien dirigeant catalan y a alors été interrogé sur les rumeurs de l'été dernier, qui voulaient qu'il poussa la liste européenne de la N-VA. "Je n'en ai parlé avec personne et je n'ai pas reçu la moindre proposition en ce sens", a-t-il répondu. On lui a également demandé s'il y réfléchirait si on lui faisait une telle demande. "Non, certainement pas. Je me bats pour la Catalogne. Je ne suis ici que temporairement. Si je pouvais, je rentrerais (en Catalogne) demain. Chaque jour, je me dis: ceci est mon dernier jour en exil. Je veux travailler à la liberté de mon pays, mon combat est là-bas." (Belga)