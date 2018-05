Cascadeuse professionnelle, Géraldine s'apprête à sauter dans le vide: "Je dois faire le geste parfait"

Ce soir, après le RTLINFO 19h, le magazine "Reporters" vous plonge dans l’univers des cascadeurs. Ils risquent leur vie pour exercer leur passion loin des plateaux de cinéma. A l’heure du numérique et des effets spéciaux, le métier de cascadeur ne disparaît pas pour autant.

Le magazine vous invite notamment à rencontrer Géraldine. A 1.200 mètres de hauteur au-dessus du Lac Leman, elle va sauter dans le vide. Pour voler, elle enfile une combinaison en toile de parachute et en forme de chauve-souris.

Ressent-elle un peu d’appréhension avant le grand saut ? "C’est de la concentration et de la tension bien sûr, et puis il faut l’avoir, elle est bonne. Ce n’est pas de la peur dû au stress, mais je n’ai pas le droit à l’erreur et je dois faire le geste parfait."

Géraldine s’approche le plus près possible du précipice. Le secret d’un bon vol est un bon départ. "Le moment où je donne ma dernière impulsion au bord de la falaise, je ne dois pas glisser, ça doit être un pied solide. Je dois avoir une poussée d’une force exacte pour commencer à voler dans l’angle, donc c’est cette tension-là, c’est de faire le geste parfait."

