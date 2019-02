Catalogne: des documentaristes rendent un prix remis à Berlin par Puigdemont

(Belga) Les auteurs d'un documentaire sur la Catalogne ont rendu mardi le prix de la fondation "Cinéma pour la paix" qui leur avait été remis la veille en marge de la Berlinale par l'ex-président catalan Carles Puigdemont, estimant avoir été instrumentalisés, a expliqué l'un d'entre eux à l'AFP.

"Nous avons rendu le prix ce matin", a indiqué l'un des deux co-réalisateurs de "Deux Catalognes" (Dos Cataluñas) diffusé sur Netflix, Alvaro Longoria, dans une conversation téléphonique avec l'AFP depuis Berlin. "Deux Catalognes", qui relate la crise engendrée par la tentative de sécession de la province en octobre 2017, a reçu lundi le prix de la fondation "Cinéma pour la paix et la justice" lors d'une cérémonie de gala en présence de Carles Puigdemont. Mais l'ex-président catalan a profité de la remise du prix à Alvaro Longoria et Gerardo Olivares pour prononcer un discours contre l'ouverture du procès, ce mardi à Madrid, de douze dirigeants indépendantistes catalans impliqués dans la tentative de sécession. "C'est devenu un meeting politique dont nous ne voulions pas faire partie", a déclaré M. Longoria qui a reçu seul le prix, Gerardo Olivares ayant préféré s'éclipser lorsqu'il avait appris que Carles Puigdemont serait présent à la cérémonie. Alvaro Longoria avait accepté pour sa part d'assister à la cérémonie après que les organisateurs lui eurent assuré qu'elle "ne serait pas politisée" et que Carles Puigdemont ne ferait que remettre le prix. "Il nous a semblé que cela ne représentait pas l'esprit du documentaire, basé sur la neutralité, et que notre éthique professionnelle a été bafouée. Nous ne voulons pas être l'objet de manipulations en matière d'informations", a poursuivi Alvaro Longoria. (Belga)