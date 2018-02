Ce médecin rend visite à ses patients à cheval : "Je suis arrivé plus tôt que si j'avais pris la voiture"

Un médecin italien se rend à cheval chez ses patients qui ne peuvent plus se déplacer. Sa jument Ambra est même devenue une attraction pour ses malades. Un reportage d'Alice Mugnier pour RTLINFO 13h.

Roberto Anfosso est un docteur italien hors du commun. Ce dernier se déplace à cheval pour rendre visite à ses patients depuis plus de 10 ans dans une région rurale du Piémont. Ce moyen de déplacement lui permet d'allier passion et métier. "Durant les trois premières années, j'ai fait 1000 visites avec le cheval et après cela, je n'ai plus compté. Et cela fait 10 ans que je fais ces visites à cheval", a expliqué le médecin.



Été comme hiver, peu importe les conditions météo, Roberto arrive toujours à l'heure grâce à sa jument Ambra. "Une fois, il m'est arrivé d'accepter une visite à la dernière minute. J'ai dû couper par un champ et un ruisseau et je suis arrivé plus tôt que si j'avais pris la voiture", a confié l'Italien.





"Les barrières tombent"



Ses patients, souvent âgés, ne peuvent plus se déplacer. Ambra devient l'attraction que tous attendent avec impatience. "Il vient avec le cheval. Ca donne l'impression qu'il prend son temps et qu'il prend soin de ses patients", a précisé Ignazio, un de ses patients.



"Le cheval devient une sorte de trait d'union. La figure du médecin et celle du patient se mélangent et ne font plus qu'une et les barrières tombent", a précisé Roberto. Cette initiative permet de repenser la relation traditionnelle médecin-patient tout aussi professionnelle, mais beaucoup plus humaine.