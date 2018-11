Centenaire de la Première Guerre mondiale - La libération, enfin, après quatre années d'une occupation terrible

(Belga) Le 11 novembre 1918, l'Armistice sonne enfin le glas de la guerre pour les soldats mais aussi pour la population civile belge qui aura vécu plus de quatre ans sous le joug allemand. Le pays est dévasté, la population affamée, marquée par les massacres et meurtrie par les privations de l'occupant.

Ce 11 novembre 1918, une partie de la Belgique avait déjà été délivrée des Allemands grâce aux dernières offensives des Alliés. Mais durant la quasi totalité de la guerre, seule une portion infime du territoire belge couvrant le triangle Ypres-Nieuport-La Panne était restée sous souveraineté belge. Après quatre ans de guerre, la "petite Belgique", symbole de courage et de résistance pour les Alliés, sortait moribonde du conflit avec une industrie pillée, une population privée de tout, des villes ravagées par les pluies d'obus et une société démantelée au bon plaisir des Allemands. Le 4 août 1914, l'armée allemande envahissait le territoire de la Belgique et ce, au mépris du droit international, précipitant ainsi notre pays dans la Première Guerre mondiale. L'Allemagne passe à l'offensive et attaque la Belgique au matin du 4 août et se dirige vers Liège et sa ceinture de forts qui opposeront une résistance inattendue face à l'ennemi, offrant ainsi un répit aux troupes françaises et de la Grande-Bretagne. L'invasion de la Belgique s'accompagne de nombreuses exactions de la part des troupes impériales à l'encontre des populations civiles et que les Allemands justifieront par la présence de francs-tireurs. Visé, Dinant, Andenne, Tamines, Louvain, Aarschot et Termonde hériteront ainsi du titre peu envié de villes martyres après avoir été pillées et incendiées et vu nombre de leurs habitants massacrés ou déportés en Allemagne. Si les Allemands s'emparent de la Cité ardente dès le 7 août, le dernier fort liégeois ne tombera aux mains des troupes du Kaiser que le 16 août. Après la chute des forts de Liège, les troupes allemandes prennent la direction d'Anvers, du Hainaut, des Flandres et du nord de la France. Le 20 août, le roi Albert Ier ordonne le repli sur Anvers. Les soldats allemands s'emparent le même jour de Bruxelles sans rencontrer de résistance. Bruxelles sera ainsi la seule capitale à être occupée pendant toute la durée du conflit et l'occupation se révélera particulièrement éprouvante pour la population civile. Le 22 août, Charleroi est pillée et incendiée et le 23 août 1914, les Britanniques affrontent les Allemands lors de la bataille de Mons dont le souvenir est resté vivace Outre-Manche car il s'agit du premier affrontement impliquant des soldats de sa Gracieuse Majesté depuis Waterloo. Après avoir réduit Dinant en cendres, les troupes du général von Büllow passent la Sambre le 24 août et emportent Namur au terme d'un siège de 20 jours. Entre les mois de septembre et décembre 1914, les différents belligérants s'engagent après la contre-offensive victorieuse de la Marne et avant la stabilisation du front sur l'Yser dans la Course à la mer durant laquelle Belges, Anglais, Français et Allemands tentent de se déborder mutuellement mais sans jamais y parvenir. Le 9 octobre, enfin, Anvers, défendue par 20.000 soldats peu encadrés et mal équipés se rend à son tour après dix jours de siège. Le 10 octobre, le gouvernement belge s'établit dans le nord de la France, à Sainte-Adresse, près du Havre. Le 12 octobre, les Allemands pénètrent à Gand tandis que le roi Albert se replie avec son armée derrière l'Yser. Cramponnés à cette mince langue de terre, les Belges résisteront de toutes leurs forces mais le 27 octobre, le roi Albert doit se résoudre à inonder la plaine en ouvrant les écluses. Cette décision permet aux troupes franco-belges de s'établir solidement sur la rive occidentale de ce petit fleuve et de stopper l'avancée allemande. La guerre de tranchée peut alors commencer et durera 4 ans sur un front long de 700 kilomètres allant de la Mer du Nord à la frontière suisse. Durant quatre ans, le front se stabilisera en Belgique malgré des tentatives alliées de le percer au prix de lourdes pertes. La terre du Westhoek porte toujours les stigmates de ce conflit mondial dont la mémoire reste toujours vivace après un siècle. (Belga)