Centenaire de la Première Guerre mondiale - Les Cantons de l'Est, héritage de l'Armistice et du Traité de Versailles

A la signature de l'Armistice, les armes se taisent mais les Alliés entendent faire payer l'Allemagne pour les dégâts causés en Europe. Le Traité de Versailles, signé en 1919, fixe à 132 milliards de marks-or le montant des réparations. La Belgique aura sa part financière, disposera d'un mandat sur le Rwanda-Burundi et héritera des Cantons de l'Est.

Au départ, la cession des territoires allemands d'Eupen-Malmedy, du Moresnet neutre et de la ligne de chemin de fer Vennbahn avait pour objectif de sécuriser militairement le flanc est de la Belgique. Administrés dès 1919, les cantons seront progressivement intégrés dans le royaume. Les habitants germanophones voteront pour la première fois en 1925. En 1940, l'Allemagne nazie récupère la région et l'intègre dans le Grand Reich. Les hommes sont incorporés dans la Wehrmacht. A la fin de Seconde Guerre mondiale, la région est réintégrée à la Belgique. Depuis lors, les Cantons de l'Est sont devenus la Communauté germanophone, qui fait partie intégrante des trois communautés linguistiques du pays. Souvent considérés comme les "derniers vrais Belges", les germanophones sont plus de 76.000, répartis sur 854 km2. Le rattachement de cette région à la Belgique aura eu aussi des conséquences sur sa géographie: le signal de Botrange est devenu son point culminant en 1919 et les Hautes-Fagnes font partie des joyaux naturels du pays.