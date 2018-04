Certaines horloges numériques vont à nouveau devoir être réglées

(Belga) Depuis la mi-janvier, un problème d'alimentation électrique au Kosovo retardait les horloges d'appareils reliés au réseau électrique, comme par exemple les fours à micro-ondes ou les radios-réveils. Le problème, survenu dans 25 pays européens dont la Belgique, a été résolu. En conséquence, les horloges qui avaient été remises à l'heure ont maintenant quelques minutes d'avance.

Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité néerlandais TenneT a confirmé que les horloges numériques avaient été synchronisées avec l'heure réelle. Le retard d'environ cinq minutes a été absorbé progressivement, de quelques secondes chaque jour, a expliqué TenneT sur la chaîne NOS. Les horloges affichent donc à nouveau la bonne heure, sauf chez ceux qui les avaient avancées manuellement. Le problème de sous-alimentation électrique au Kosovo était lié au conflit qui oppose ce pays à la Serbie, laquelle ne reconnait pas son indépendance. Le Kosovo n'est pas membre de l'Entso-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity), la coupole des gestionnaires de réseaux électriques européens. Son accès à ce réseau interconnecté passe donc par la Serbie. Or la Serbie reprochait au Kosovo de s'être alimenté en électricité au-delà des quantités convenues. Le 8 mars dernier, l'Entso-E avait indiqué que la fréquence électrique moyenne de 50 Hertz, nécessaire pour que le réseau fonctionne correctement, avait été rétablie. Il restait alors à élaborer un plan pour remettre les horloges à l'heure. (Belga)