Certains animaux peuvent bien transmettre le coronavirus: c'est le cas… des VISONS (vidéo)

Certains animaux peuvent être touchés par le coronavirus. Les chats, les faux, les furets ou encore les hamsters peuvent contracter la maladie, mais certains peuvent transmettre le virus. On découvre aujourd'hui que c'est le cas des visons, comme cela s'est passé dans un élevage du Pays-Bas.

Aux Pays-Bas, les élevages de visons sont appelés des fermes à fourrure. Le vison est un animal proche du furet. Lorsqu'il est en situation de proximité avec des humains, il peut attraper le coronavirus. Grâce à des tests ADN, l'Institut néerlandais de Santé a pu prouver que la contamination fonctionne aussi dans l'autre sens, du vison vers l'homme.

"Nous pensons que quatre ouvriers agricoles ont attrapé le Covid auprès des visons, explique Jaap Van Dissel, directeur de l'Institut Néerlandais de la Santé. Pour deux d'entre eux, nous sommes sûrs qu'ils ont été contaminés par les visons d'élevage."

"L'animal joue un rôle marginal"

Plusieurs espèces d'animaux domestiques peuvent attraper le Covid-19 présent chez l'humain: le furet, le chat, le chien, le hamster et le vison. Dans cette liste, seuls le chat et le vison présentent des symptômes sans risque mortel. Les autres sont simplement porteurs. Faut-il s'inquiéter de ces passerelles entre l'homme et l'animal ? Pas vraiment. "La transmission du virus d'un animal à l'homme est toujours considérée comme un risque négligeable parce que dans le cadre de l'épidémie actuelle, c'est évidemment la toute grande partie de la contamination par des contamination inter-humaines, de l'homme à l'homme. L'animal joue un rôle marginal dans ce contexte", affirme Etienne Thiry, professeur de virologie de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège.

16 exploitations de visons en Flandre

Qu'en est-il avec les animaux à l'état sauvage. Chez nous, la chauve-souris n'est pas concernée. En Asie, le rôle éventuel du célèbre pangolin n'est toujours pas clair. "Il y a eu évidemment le cas des grands félins, tigres et lions, qui ont été contaminés dans le zoo du Bronx à New York, qui montre effectivement la susceptibilité d'autres félidés que le chat, avec peut-être plus de symptomatologies chez ces grands félidés. Mais en tout cas, pas d'infection mortelle heureusement."

Quant au vison, il est encore présent chez nous pour sa fourrure. Il y a 16 exploitations en Flandre, détenant environ 160.000 individus. Vivement critiqué par les défenseurs des animaux, l'élevage des visons sera interdit en Belgique en 2024.