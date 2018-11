Certains gilets jaunes déterminés à rester: "Il faut qu'ils lâchent, car nous on ne lâchera rien"

Les "gilets jaunes" comptent bien continuer à se faire entendre, en France comme en Belgique, ce dimanche. Ils restent en effet en partie mobilisés après la longue journée de samedi, qui a rassemblé 283.000 personnes, et fait 270 blessés et 1 mort.

Déjà finie, l'action des "gilets jaunes" ? Pas sûr... Des gilets jaunes belges, nettement moins mobilisés qu'en France, sont par exemple toujours à Sclessin et à Wandre, ce dimanche matin, devant les ports pétroliers. Ils étaient à Wierde, hier soir, devant la société distributrice de mazout, Proxifuel. Les manifestants protestent principalement contre la hausse des prix du carburant, et plus généralement des taxes.

Le mouvement va-t-il se poursuivre longtemps ? En tous cas, autour de Marseille, les gilets jaunes sont prêts à aller jusqu'au bout. Plusieurs représentants dans le département veulent poursuivre les actions aujourd'hui et probablement la semaine prochaine. A Martigues, devant une raffinerie, Thierry s'explique: "On reste jusqu'au 19. Sachant qu'il y des routiers et des ambulanciers qui veulent impacter au niveau des raffineries. Et nous, on ira ailleurs, on trouvera d'autres points de stratégie, on ira faire du filtrage. Lundi, mardi, mercredi… on va profiter de ce mouvement, et il faut qu'il (le gouvernement français) lâche, car nous on ne lâchera rien".

Des opérations escargots pourraient avoir lieu sur les autoroutes autour de Marseille en soirée, la semaine prochaine.

Identifier les points de blocage reste compliqué car tout se prépare sur les réseaux sociaux, et il n'y a pas d'organisateurs attitrés.



Un blocage d'autoroute à Valenciennes, dans le nord de la France