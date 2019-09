Ces 5 personnes ont été enfermées dans une grotte espagnole pour découvrir la vie sur MARS: "C'est un autre monde" (vidéo)

Passer des vacances en orbite autour de la terre sera bientôt possible. La NASA annonce que la station spatiale internationale (ISS) sera bientôt ouverte aux touristes et aux entreprises. En attendant, les amateurs de sensations fortes peuvent déjà découvrir la vie sur Mars grâce à une base installée dans une grotte, en Espagne.

Une caverne creusée au nord de l'Espagne et des tenues dignes des vrais aventuriers de l'espace. La société espagnole spécialisée dans les nouvelles technologies a tout fait pour reproduire le plus fidèlement possible les conditions de vie extrême sur la planète rouge.

Cinq candidats viennent d'y être enfermés durant 4 jours et trois nuits et apparemment, ils en redemandent. "C'est un autre monde. On doit s'adapter. Et tout ce qui parait ordinaire, vous devez le voir différemment", explique Fernando Gonzalez, ingénieur espagnol.

"Je comprends réellement l'importance d'avoir l'esprit ouvert et d'être capable de résoudre de très nombreux problèmes. Tout ce qu'on fait, c'est réaliser des expériences pour le futur", précise José Luis Cordiero, ingénieur vénézuélien.

Ces ingénieurs ont dépensé plus de 6000 euros par personne. Ils ont passé leur temps à reproduire des expériences sous terre, dans un milieu hostile. Même si rien ne remplacera les rayons cosmiques et les variations de température de la planète Mars. Mais le plus difficile à simuler, c'est encore le voyage qui devrait durer plusieurs mois. Qu'importe... la société qui organise cette expérience sous terre a profité de l'engouement du moment et annonce déjà quatre nouvelles expériences avant la fin de l'année.