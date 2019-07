Cette méduse GÉANTE frôle des plongeurs au large des côtes anglaises (vidéo)

Un biologiste marin a déclaré à Sky News qu'une méduse géante de 1,80 m de long avait été aperçue au large des côtes de Cornouailles en Angleterre et que malgré son apparence, il ne s'agissait pas d'un monstre des profondeurs.

La méduse en tonneau géant a été aperçue par des plongeurs et est l'une des plus grandes du genre à jamais avoir été vue au Royaume-Uni.

Lizzie Daly, une des plongeuses, a déclaré à la chaîne d'information Sky News: "Je pense que beaucoup de gens pensent que c’est un monstre de l’abîme et c’est absolument faux. Si cela vous a déjà touché, vous ne l'aurez sans doute pas senti - c'est aussi minime que ça."

Elle et le directeur photo de l'expédition Dan Abbott ont filmé la créature dans le cadre de la "Wild Ocean Week", un événement célébrant la faune marine du Royaume-Uni: "Il se trouve que nous plongions juste au large à un endroit appelé Silver Steps à Falmouth, en Cornouailles. Nous plongions un peu autour du récif et nous nous sommes retournés dans les eaux troubles et elle est apparue", a-t-elle déclaré.

Les plongeurs l'ont observée dans des eaux peu profondes d'environ 1,80 m de profondeur et ont dit qu'elle pouvait être vue à partir de photographies aériennes.

"Vous pouvez réellement voir la belle couleur crémeuse distinctive et son grand corps. Vous pouvez même les voir du ciel dans certains cas, c'est donc une très grosse méduse dont il ne faut pas avoir peur - elle va être célébrée", s'est-il contenté de dire.

Mme Daly a également suggéré qu'il pourrait y avoir un lien entre l'endroit où la créature a été repérée et le réchauffement des océans. "Les mers plus chaudes comportent plus de planctons et cela encourage les méduses à venir se nourrir."