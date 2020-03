Cette photo d'une infirmière exténuée devient le symbole de la lutte contre le coronavirus

Le Covid-19 a tué dans le monde 4.281 personnes pour 118.554 cas de contamination, selon des chiffres officiels compilés par l'AFP à 9h GMT. L'Italie est un des pays les plus touchés par la maladie.

Elena Pagliarini, infirmière à Crémone en Lombardie, s'est endormie avant la fin de son service il y a quelques jours. L'épuisement de l'Italienne face à l'épidémie a été immortalisé par son supérieur. Le cliché en noir et blanc a été publié par une personne non identifiée avant d'être largement partagé. L'infirmière, devenue malgré elle le symbole de la lutte contre le coronavirus, a accordé une interview à La Repubblica.



"Mon service n'était pas encore terminé, mais j'étais épuisée. Il me restait encore une heure avant de terminer, mais je me suis juste effondrée. Je suis désolée", s'est presque justifiée Elena Pagliarini lors de cet entretien.

"Depuis cette photo, beaucoup de gens m'appellent. Ils me remercient. Dans une période normale, ils m'auraient critiquée (...) mon service s'est terminé à 7 heures du matin et je me suis effondrée à 6 heures. En temps normal, ils auraient dit: "Regardez l'infirmière qui s'endort pendant son service", a ajouté l'infirmière de 40 ans. "Ici, aux urgences de l'hôpital de Crémone, j'avais commencé la veille à neuf heures. Il était 6 heures du matin. Mais il s'était passé beaucoup de choses cette nuit-là. Mon supérieur, qui est un de mes amis, a pris la photo".

"Cette nuit-là, les urgences étaient remplies de patients effrayés et beaucoup de personnes étaient en insuffisance respiratoire très sévère. Des gens de tous âges. Des personnes qui, soudainement, ont eu du mal à respirer, la fièvre a augmenté. Savez-vous quelle est la chose qui nous a le plus frappé? Ils étaient au lit, silencieux. Mais ils avaient les yeux effrayés et cela parlait pour eux".

Elena a précisé que durant sa carrière, elle a connu des changements fatigants, des situations difficiles comme tous ceux qui font son travail. "Mais ici, nous ne connaissons pas vraiment la maladie . Il n'y a pas de manœuvres, de techniques, de médicaments efficaces. Et il faut se dépêcher, intervenir rapidement pour lutter contre ces crises respiratoires", a précisé l'infirmière.

"Jusqu'à il y a quelques jours, on voyait la Chine à la télévision. Maintenant, Wuhan est venue vers nous. Quand ça arrive chez vous, quand ça implique votre équipe, c'est une toute autre affaire", a confié la quarantenaire.

Le pays en quarantaine

Depuis lundi soir, les 60 millions d'Italiens sont soumis à de sévères restrictions bousculant leur quotidien: il n'est pas recommandé d'aller manger chez ses parents, on peut courir, mais en solo. Les initiatives se multiplient pour éviter un désastre économique mondial face au coronavirus qui oblige le pays, où le nombre des morts explose, à se cloîtrer pour la deuxième journée consécutive.

La Chine reste le pays le plus touché par l'épidémie avec plus de 80.000 cas, suivie par l'Italie (plus de 10.000 cas), sur un total de 118.554 cas d'infection recensés dans 110 pays et territoires, ayant causé la mort de 4.281 personnes, selon un bilan compilé par l'AFP.