Cette vidéo choque la Grande-Bretagne: un cycliste sort un énorme couteau pour s'en prendre à une voiture

Une caméra embarquée dans un véhicule a filmé une scène surréaliste à Londres ce mercredi. On voit un cycliste s'arrêter à hauteur d'une Volkswagen Polo bleue garée le long du trottoir. Le conducteur de la voiture souhaite visiblement sortir de son stationnement et prend la route. Pour éviter d'être écrasé, le cycliste se pousse sur le côté alors que la Polo fait quelques mètres avant de percuter un autre véhicule.



La scène prend un air bien plus terrifiant lorsque le cycliste sort de ses gonds, prend un énorme couteau dans une poche ou un sac, et se met à frapper le véhicule avec son arme. Sur l'enregistrement, on voit l'homme donner plusieurs coups dans la vitre côté conducteur de la Volkswagen (le volant est à droite en Grande-Bretagne). Il essaie également d'ouvrir la portière, sans succès. Le cycliste fait alors le tour de la voiture et se met à marteler la vitre côté passager. À cet instant, le chauffeur en profite et ouvre sa portière pour prendre la fuite.



La scène se termine lorsque le cycliste fait demi-tour pour rejoindre paisiblement son vélo. Heureusement, personne n'a finalement été blessé durant cet incident. Le conducteur de la voiture est revenu sur place quelques instants plus tard et a expliqué les faits à un officier de police. Les autorités ont lancé une enquête, mais les policiers n'ont pas pu mettre la main sur l'homme au couteau pour l'instant.





Alors que Londres fait face à une spirale de violences



Ces images choquent les Britanniques. Surtout dans un contexte où Londres fait déjà face à une montée de la criminalité. Au cours du premier trimestre 2018, Scotland Yard a ouvert 45 enquêtes pour meurtre. Ce chiffre est le double de celui sur la même période l'an dernier, et, pour les mois de février et mars de cette année, c'est plus qu'à New York. C'est même la première fois dans l'histoire moderne que le taux d'homicide à Londres, qui a crû de 40% en trois ans, est plus élevé que celui de cette ville américaine, de taille comparable.



La capitale britannique connaît "une véritable tempête", entre baisse du nombre des policiers et services sociaux "décimés" en raison des financements en baisse, affirme à l'AFP Larry Logan, un commissaire de police à la retraite.