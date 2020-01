Challenge européen: Castres et Pau pour prendre le bon quart

Toulon et Bordeaux-Bègles, déjà qualifiés, attendent de savoir si Castres et Pau vont venir grossir le contingent des représentants français en quarts de finale de Challenge européen, lors de la 6e et dernière journée.

Pour le CO, l'équation est simple: une victoire sur le terrain de Worcester (vendredi, 21h), deuxième de la poule à trois longueurs, enverrait les Tarnais en phase finale.

Mais les Warriors sont plus que solides à domicile (32 victoires sur 48 matches). Et eux aussi doivent l'emporter, avec le bonus si possible, pour espérer accrocher une des trois places de meilleurs deuxièmes et ainsi repousser les Dragons, qui dans le même temps rencontrent la lanterne rouge russe Enisey STM (0 victoire, 68 points pour, 222 contre).

Les Castrais, qui peuvent encore viser un quart à domicile, auront un oeil sur la poule 5 où Pau reçoit Leicester (samedi, 14h).

Les Tigers, leaders, ne peuvent plus être délogés de la première place de leur groupe. En revanche, ils ont besoin d'une victoire bonifiée pour aller chercher un quart de finale à domicile.

De son côté, la Section n'a pas dit son dernier mot: complètement relancés dans la course aux quarts après leur démonstration devant Calvisano (47-19), les Palois comptent bien faire déjouer les Anglais pour figurer parmi les meilleurs deuxièmes à l'issue de la phase de poules.

Pour ça, il faudra l'emporter au Hameau, où ils affichent le pire bilan de la phase aller en Top 14 (3 victoires, 4 défaites).

"On est toujours vivant même si la qualification ne dépend pas que de nous. Mais la première chose, c'est de s'imposer, si on peut avec le bonus. Regagner au Hameau, ce serait déjà bien", a d'ailleurs confié le co-manager Fédéric Manca.

Quatre clubs français en quarts de finale, ce serait le meilleur bilan pour les Bleus depuis la saison 2012/13, où l'USAP, Toulouse, le Stade français et Biarritz étaient sortis des poules.

L'UBB a déjà son billet en poche mais le leader du Top 14 rêve d'un premier quart de Challenge à domicile. Il faudra donc aller faire un résultat sur la pelouse des Wasps (samedi, 16h), déjà éliminés et qui connaissent une saison compliquée en championnat (9e).

De son côté, Toulon peut frapper un grand coup et boucler la phase de groupes sur un sans-faute avec la venue de Bayonne (samedi, 21h), déjà éliminé et concerné par le maintien en Top 14.

Le RCT, invaincu depuis mi-octobre, reste sur une série de onze matches sans défaite et peut légitimement penser à un quart, voire une demie, à Mayol.

Enfin, Agen, déjà éliminé, voudra terminer sur une note positive à Edimbourg (samedi, 16h) avant le duel 100% hexagonal entre Brive et le Stade français (samedi, 15h), deux formations qui n'ont plus rien à espérer.

Programme de la 6e journée de Challenge européen:

. Vendredi

Poule 1

(21h00) Worcester (ENG) - Castres (FRA)

Dragons (WAL) - Krasnoïarsk Enisey-STM (RUS)

. Samedi

Poule 2

(21h00) Toulon (FRA) - Bayonne (FRA)

London Irish (ENG) - Scarlets (WAL)

Poule 3

(16h00) Wasps (ENG) - Bordeaux-Bègles (FRA)

Edimbourg (SCO) - Agen (FRA)

Poule 4

(15h00) Zebre (ITA) - Bristol (ENG)

Brive (FRA) - Stade Français (FRA)

Poule 5

(14h00) Pau (FRA) - Leicester (ENG)

Cardiff (WAL) - Calvisano (ITA)