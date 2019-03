Challenge européen: Clermont s'offre une demi-finale à domicile

Clermont s'est qualifié pour les demi-finales du Challenge européen de rugby en battant dimanche les Anglais de Northampton (61-38) au terme d'un match spectaculaire: 13 essais ont été marqués, dont huit par les Clermontois.

L'ASM, déjà vainqueur de l'épreuve à deux reprises (1999, 2007), jouera encore à domicile -dans son Parc des sports Marcel-Michelin- contre un autre club anglais, les Harlequins de Londres, au cours du week-end du 19 au 21 avril.

La finale se jouera le 10 mai à Newcastle. L'autre demi-finale opposera La Rochelle à Sale.

Les Auvergnats, 2es du Top 14, avaient déjà battu Northampton, 5e en Premiership, à deux reprises au cours de la phase de poules. Le match retour, joué à Clermont-Ferrand, avait aussi été très spectaculaire avec 88 points inscrits (48-40).

Malgré les absences des internationaux Rémy Lamerat, Sébastien Vahaamahina et Wesley Fofana, Clermont a imposé un rythme infernal à cette rencontre grâce à son opportunisme, dans le sillage de Peter Betham et Damian Penaud, tous les deux auteurs d’un triplé.

Les Saints ont commis trop d erreurs pour espérer se qualifier, et concédé, entre autres, un essai de pénalité doublé d’une exclusion temporaire pour l’ailier Taqele Naiyaravoro (28).

L'ASM avait déjà fait la différence à la mi-temps (22-3) mais a mal maîtrisé sa fin de match et aurait même pu se faire peur: quatre essais transformés par Northampton, soit 28 points entre la 56e et la 66e minute, et des Anglais revenus à 37-31.

Une pénalité de Greig Laidlaw (70), trois essais de Tim Nanai-Williams (72), Penaud (76) et Betham (78), tous transformés par Laidlaw, ont alors redonné une marge suffisante à l'ASM (61-31), avant un dernier effort des Saints, mais trop tard.