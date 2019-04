Challenge européen: La Rochelle, deuxième essai

La Rochelle retente sa chance: battu en demi-finales en 2017, le club français va tenter samedi contre Sale d'accéder à sa première finale de Challenge européen, une compétition que Clermont, opposé aux Harlequins, redécouvre avec appétit.

Les deux clubs français peuvent imiter Biarritz et Toulon, finalistes en 2012, car ils ont l'avantage de recevoir à domicile, dans des enceintes d'où ils sortent rarement vaincus. Cela sera-t-il suffisant pour le Stade Rochelais, privé de finale en 2017 dans son antre par Gloucester (16-14)?

L'écart avec lequel l'équipe de Jono Gibbes, qui excelle à profiter des turnovers (11 essais inscrits), a dominé Bristol (39-15) au tour précédent incite à répondre par l'affirmative.

D'autant que les Jaune et Noir ont grandi la saison passée en atteignant les quarts de finale de la Coupe d'Europe, dès leur première participation à la compétition majeure.

- Clermont la joue à fond -

Habituée de cette dernière, Clermont n'a pas boudé la "petite" Coupe, jouant le coup à fond dès le départ. Résultat: plus de 7 essais en moyenne par match, un record d'essais égalé pour Peter Betham (10) et des rencontres spectaculaires, comme celles remportées à domicile face à Northampton (48-40 en poule, 61-38 en quart).

Le piège des Saints évité, l'ASM, vainqueur en 1999 et 2007, doit se débarrasser d'un autre club anglais et ancien lauréat, les Harlequins, titrés en 2001, 2004 et 2011. Ils avaient d'ailleurs échoué contre les Londoniens, de peu (27-26), lors de la finale de 2004.

Invaincue cette saison à Marcel-Michelin, l'ASM peut compter sur une armada offensive venue d'Océanie qui tourne à plein régime: Apisai Naqalevu (29 défenseurs battus), Alivereti Raka (27), Peter Betham (26) et George Moala (25) sont les meilleurs joueurs de la compétition dans ce registre, tandis que Peceli Yato est celui qui a remporté le plus de turnovers (9) et l'avant qui marque le plus d'essais (5).

Mais attention aux Londoniens, 4e du championnat anglais et qui fournissent un bon contingent au XV d'Angleterre, entre l'arrière Mike Brown, le troisième ligne aile Chris Robshaw et les piliers Joe Marler et Kyle Sinckler.

Programme des demi-finales (heure française)

Samedi

(18h30) La Rochelle (FRA) - Sale (ENG)

(21h00) Clermont (FRA) - Harlequins (ENG)

Finale le 10 mai (20h45) à Newcastle (ENG, St James' Park)