Challenge européen: La Rochelle et Clermont sereins, pas Paris

La Rochelle et Clermont, bien partis en Challenge européen, viseront une victoire bonifiée face aux adversaires les plus faibles de leur poule, un objectif moins évident pour le Stade Français, battu à domicile en ouverture et qui doit réagir à Pau lors de la 2e journée disputée vendredi et samedi.

Un faux-pas du Stade Rochelais vendredi face au modeste club russe d'Enisei est difficilement imaginable: les joueurs de Xavier Garbajosa viennent de l'emporter 82 à 21 samedi à l'aller, infligeant 12 essais à des Sibériens dépassés (54 plaquages manqués). Et qui ne se sont jamais imposés à l'extérieur, en neuf tentatives, dans cette compétition.

La mission des Clermontois s'annonce tout aussi aisée samedi. Car si les Saracens de Timisoara portent le même nom que le club qui les a battus en finale de la Coupe d'Europe 2017, c'est bien leur seul point commun avec la redoutable formation londonienne: face aux Dragons samedi (17-54), les Roumains n'ont réussi aucune passe après contact et assuré seulement 67% de leurs plaquages... le même pourcentage qu'Enisei.

Le déplacement du Stade Français à Pau devrait être autrement plus intéressant. Les deux clubs, qui avaient atteint la phase finale la saison passée, ont perdu leur rencontre d'ouverture dans des contextes différents: le club parisien a été surpris à domicile par Worcester (27-38) alors qu'il avait aligné un XV compétitif, alors que Pau a envoyé une équipe B se faire balayer aux Ospreys (27-0). Le perdant sera proche de la sortie.

Des quatre autres clubs français, tous battus lors de la première journée, trois tenteront de faire bonne figure devant leur public: Agen vendredi face à Trévise, Bordeaux-Bègles samedi face à Perpignan et Grenoble en clôture face aux Harlequins. Pour les Isérois, la retransmission du match sur le service public sera une autre source de motivation.

Programme des clubs français

Vendredi

(19h30) Poule 5: Agen - Trévise (ITA)

(20h00) Poule 4: La Rochelle - Enisei (RUS)

Samedi

(14h00) Poule 2: Pau - Stade Français

(16h00) Poule 1: Clermont - Timisoara (ROM)

(19h00) Poule 3: Bordeaux-Bègles - Perpignan

(21h00) Poule 5: Grenoble - Harlequins (ENG)