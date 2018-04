Charles Michel devant le Parlement européen pour parler de l'avenir de l'Europe

(Belga) Le Premier ministre Charles Michel s'exprimera le mercredi 2 mai devant le Parlement européen pour un débat sur l'avenir de l'Europe, a indiqué mardi son porte-parole à l'agence Belga.

Quelle direction doit prendre l'Union européenne ces prochaines années? Si, en mars 2017, les institutions et Etats européens ont célébré le 60e anniversaire du Traité de Rome qui lui a donné naissance, dans les coulisses, le débat fait rage. Les premières décisions communautaires doivent être prises en mai 2019, un mois et demi après le départ des Britanniques, lors d'un sommet européen à Sibiu, en Roumanie. Pour débattre de cet avenir, le Parlement européen invite les chefs d'Etat et de gouvernement à échanger sur la question. Mardi prochain, le 17 avril, le président français Emmanuel Macron est attendu devant les députés européens lors d'une plénière à Strasbourg. Le 2 mai, ce sera au tour de Charles Michel. Lui ne prendra pas la parole à Strasbourg mais à Bruxelles, où les membres du Parlement se réuniront en "mini-plénière". Le prochain cadre financier pluriannuel (CSP) de l'Union fera sans nul doute partie des discussions, car la Commission européenne présentera le même jour sa très attendue proposition de budget pour la période 2021-2027. (Belga)