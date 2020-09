Charles Michel en quarantaine après avoir été en contact étroit avec une personne testée positive: le sommet européen est postposé

Le sommet européen des 24-25 septembre a été reporté aux 1-2 octobre après un cas de Covid-19 dans l'entourage du président du Conseil européen, Charles Michel, a annoncé mardi son porte-parole.



Le président "a appris aujourd'hui qu'un officier de sécurité, avec lequel il a été en contact étroit au début de la semaine dernière, a été testé positif au Covid-19", a précisé le porte-parole dans un tweet.



Charles Michel a pour sa part été testé négatif lundi et il a entamé une quarantaine le même jour, suivant les règles imposées par les autorités sanitaires belges, a-t-on ajouté de même source.



Ce sommet européen, qui devait mettre en présence les chefs d'Etat et de gouvernement, était consacré à la politique étrangère, en particulier aux tensions avec la Turquie, aux sanctions contre le régime d'Alexandre Loukachenko, et aux tensions avec Londres sur le Brexit. La réunion devait aussi faire un point sur le plan de relance massif européen adopté par les Etats membres en juillet.